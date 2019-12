Explota Kloop en contra del calendario de la Premier League

Leicester.- El entrenador alemán del Liverpool , Jürgen Kloop, reprobó el calendario establecido por la Liga Premier, donde se juega el “Boxing Day” el 26 de diciembre y el 28 también hay partidos programados.

“La gente quiere el Boxing Day, ninguno de los técnicos tenemos problema con eso, pero jugar el 26 y 28 es un crimen. Quizás no es por el espectáculo: no sería un problema jugar el 26 y 29. No hay ninguna razón por la cual más equipos no tengan más de 48 horas entre un partido y otro de Premier League”, comentó.

En su momento, su colega español Josep Guardiola también expresó su descontento al respecto; sin embargo, no se tomaron medias al respecto, por lo que Klopp no espera que cambien el calendario, pero dejó claro que la ciencia del deporte explica por qué se necesita cierto tiempo entre partido y partido.

“Obviamente podemos decir lo que queramos, pero nadie nos escucha. Cada año es igual. La ciencia del deporte no te da nada para lidiar con esto. El cuerpo necesita una cantidad específica de tiempo para volver a jugar; eso es ciencia, pero lo ignoramos por completo”, concluyó.