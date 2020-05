Fin de semana de cine deportivo

Ciudad de México.— Más de cien películas programadas por 21 festivales de cine de todo el mundo se podrán ver en We Are One: Un Festival de Cine Global este fin se semana.

La primera edición de este festival en línea se realizará del 31 de mayo al 7 de junio.

El evento digital ofrecerá películas de 35 países, en el cual se presentarán 31 estrenos en línea y 13 estrenos mundiales.

La programación estará conformada por 72 cortometrajes, 15 de ellos documentales; cinco piezas de realidad virtual y 15 charlas grabadas.

Todas las películas del We Are One estarán disponibles de manera gratuita en línea.

También habrá la posibilidad de realizar donaciones dirigidas a organizaciones como la UNICEF, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; Save the children, GO Foundation , entre otros.

La lista de festivales participantes en el We Are One incluye los de Guadalajara; Cannes; Berlín; Rotterdam; Locarno; Nueva York; San Sebastián.

Toronto, Tokio; Tribeca; Venecia; Annecy y varios más.

Jane Rosenthal, cofundadora del Festival de Cine de Tribeca, expresó que la programación refleja las diferentes variables que hacen a cada festival tan especial.

Mariette Rissenbeek y Carlo Chatrian, directores del Festival de Cine de Berlín, mencionaron que, en estos tiempos de distanciamiento social, el espíritu de cooperación es más necesario que nunca:

“Deseamos a todos esos grandes artistas que sus audiencias puedan ver su trabajo en pantalla grande”.

De los trabajos con los que el Festival de Cine de Guadalajara participará en el We Are One, se hallan los siguientes en la lista:

45 Days in Jarbar (2018), donde el artista plástico, César Aréchiga, realiza una instalación en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco; y la película: Detrás de la montaña (2018) de David R. Romay.

Algunos de los estrenos mundiales, está el documental: Iron Hammer, dirigido por la actriz, Joan Chen, quien hizo un retrato de la legendaria voleibolista china, Lang Ping, ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1984.

