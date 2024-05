VAR no festejó penal al América, asegura Comisión de Árbitros

Ciudad de México.— A falta de hacerse oficial, Julián Quiñones dejará el Club América para enlistarse con el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita.

El delantero naturalizado mexicano firmará un contrato por tres años con un sueldo tres veces mayor al que actualmente recibe en Coapa.

Según versiones periodísticas, el traspaso de Quiñones al futbol árabe rondará los 12 y 14 millones de dólares.

El futbolista de 27 años deja un legado importante como jugador americanista, pues en un año ganó los títulos del Apertura 2023 y Clausura 2024.

“Si me voy, me voy contento porque cumplí con todas las expectativas ¿no? cumplí individualmente, en lo colectivo también cumplí y le dejo algo a esta institución, algo que se va a recordar para toda la vida. Estoy feliz por mis compañeros, por esta institución, se lo merecen, ahorita está aún más en la historia, conseguimos la 15, me voy contento, contento porque hice todo que me pedían y di todo de mí”, dijo al ganar su segundo campeonato en Coapa.

Al palmarés de Julián Quiñones se le suman los dos campeonatos que ganó con Tigres (Apertura 2016 y Clausura 2019).

También ganó un bicampeonato vistiendo la camiseta del Atlas (Apertura 2021 y Clausura 2022).

JAHA