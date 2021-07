Gabriela Rodríguez continuará con el legado familiar en Tokio

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Luego de haber cerrado su preparación internacional con competencias en Italia y Croacia, y una última concentración en Acapulco. La joven tiradora Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza se encuentra lista para emprender el camino a la que será su primera aventura olímpica.

La participación en Tokio marcará un acontecimiento histórico para el tiro deportivo mexicano. Después de 33 años, la modalidad skeet femenil volverá al certamen veraniego, tras la actuación de Nuria Ortiz en Seúl 1988.

También continuara el legado familiar en esta disciplina. La joven de 24 años cuenta con la guía de su entrenador Mauricio Flores, olímpico en Beijing 2008, y su padre, Javier Rodríguez, olímpico en Londres 2012.

Tras asegurar su lugar olímpico en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Gabriela Rodríguez destacó, se encuentra satisfecha con el trabajo realizado y lista para afrontar un reto mayor.

“Todo me ha servido muchísimo, hubo aprendizaje y crecimiento, en cada evento fui mejorando un poquito más. Tomando cosas aprendidas de la competencia pasada, aplicándolas a la siguiente, creo que fue muy evidente el crecimiento en mis resultados; me voy contenta, satisfecha, me siento bien, preparada y definitivamente iré con los brazos abiertos a seguir aprendiendo en Japón”, dijo.