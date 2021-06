Héctor Moreno, nuevo refuerzo de los Rayados del Monterrey

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Rafael Nadal arrasó con Jannik Sinner en Roland Garros : 7-5, 6-3 y 6-0 en 2 horas y 20 minutos para meterse en los cuartos de final del Abierto de París. Su próximo rival será el argentino Diego Schwartzman.

Te puede interesar La tenista japonesa Naomi Osaka se retira de Roland Garros

El récord de Nadal cuando gana el primer set: 94-0. 15 ocasiones del español llegando a la ronda de cuartos de final.

Novak Djokovic avanzó a los cuartos de final de Roland Garros luego del retiro de Lorenzo Musetti cuando el score era de 6-7(7), 6-7(2), 6-1, 6-0 y 4-0 en favor del serbio.

El número uno del mundo buscará el pase a semifinales ante el también italiano Matteo Berrettini.

Djokovic se convierte en el segundo tenista que enlaza doce temporadas consecutivas alcanzando los cuartos en un único Grand Slam.

El tenista de Belgrado no falta a su cita con la antepenúltima ronda sobre la arcilla parisina desde 2010

Novak Djokovic se convierte en el tenista con más victorias en el quinto set de Grand Slam desde el inicio de la Era Open.



Tenistas con más victorias en un único Grand Slam (All-Time):

104 Rafael Nadal | Roland Garros

102 Roger Federer | Australian Open

101 Roger Federer | Wimbledon

98 Jimmy Connors | US Open

89 Roger Federer | US Open

84 Jimmy Connors | Wimbledon

82 Novak Djokovic | Australian Open

El Peque Diego Schwartzman remontó un comienzo adverso, estiró su gran racha sin perder un solo set en Roland Garros tras eliminar por 7-6 (9), 6-4 y 7-5 a Jan-Lennard Struff y se metió en los cuartos de final del Abierto parisino.

Cuartos de final en Roland Garros

Djokovic vs Berrettini

Nadal vs Schwartzman

Zverev vs Davidovich

Tsitsipas vs Medvedev

Foto cortesía Roland Garros

Sigue nuestras redes sociales