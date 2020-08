Hospitalizan al Cibernético; fue operado de emergencia

Ciudad de México.- Luis “Matador” Hernández reveló que se agarró a golpes con Duilio Davino cuando ambos se encontraban con las Águilas del América.

El “Matador” comentó que el incidente se presentó cuando el cuadro de Coapa viajó a Brasil para enfrentar un partido de la Copa Libertadores de América.

Hernández indicó que se molestó porque Davino hizo una fuerte entrada en su contra durante un entrenamiento.

“En un interescuadras me enojé con Duilio. Fuimos a jugar en Brasil ante el Cruzeiro o el Santos, y en el interescuadras yo estaba de suplente y andaba amargado”.

“Estaba enojado porque no me había metido Manolo (Lapuente) y me hago de palabras con Duilio”.

“Me quedé bien caliente… y a las 7:30 voy y le toco al cuarto, él estaba con Pável (Pardo) pero Pável no estaba porque seguía en el gimnasio”.

“Entonces le dije ‘qué pasó compirri ¿nos echamos un tiro o qué?’, pero pensé que me diría que no”.

“Pero me dijo ‘¡va!’. Y ya empezamos (a pelear), en el segundo me caí y me golpeó en la cabeza y vi estrellitas hasta que dijimos ‘lo dejamos así'”.

“El problema de esto es que nos sentábamos juntos, en la cena, y estábamos en la cena y estábamos todos madrea…, no podía ni mover el cuello”.

La anécdota la contó el “Matador” durante una entrevista que le hizo el youtuber “El Escorpión Dorado” en una plática que duró casi 30 minutos.

A partir del minuto 22:38 empieza a contar el problema que tuvo con Davino.







Matador, no quiere ser comentarista



Por otra parte, el “Matador” indicó que no le agradaría ser comentarista porque están sujetos a un horario de trabajo.

“Se enca… los comentaristas que ‘estudiaron’ porque tienes un comentario que no les parece”.

Por último, recordó que en el partido de México ante Estados Unidos en la Copa del Mundo Alemania 2006 salieron sobrados, lo que a la postre les costó la eliminación.

