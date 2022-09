Jornada ‘negra’ desde el manchón penal para Chicharito y Vela

Ciudad de México.— Fue una jornada agridulce para los mexicanos en la Major League Soccer. El delantero del LA Galaxy Javier ‘Chicharito’ Hernández, tuvo en sus pies la victoria y el hat-trick, pero cobró un penal a lo ‘Panenka’ y se la entregó al portero rival.

En tiempo de compensación, el mexicano tomó el balón tras una falta de Kayden Pierre, se enfiló y disparó pero el guardameta John Pulskamp aguantó bien y tomó el balón sin mayor problema.

“Decidí tomarlo así y no entró, la otra semana entró muy bien y el portero se había tirado y ahora no entró. Tiré uno, pensé que se iba a tirar al mismo lado que yo. Es un juego mental esto y me atreví a tirarlo y la responsabilidad de no haber obtenido los dos puntos cae en mí y la asumo al ciento cien”, dijo para TUDN.