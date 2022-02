José Carlos Ramírez prepara su regreso al ring

Ciudad de México.— El ex campeón mundial unificado superligero, el californiano José Carlos Ramírez, esta programado para enfrentarse al dos veces excampeón mundial, el puertorriqueño, José “Sniper” Pedraza. El pleito será el próximo viernes 4 de marzo en Fresno, California.

Ramírez, de Avenal, California, regresa a su hogar en el Save Mart Center, donde ha realizado 5 eventos principales atrayendo a más de 65,000 fanáticos del Valle Central de California.

José Carlos Ramírez (26-1, 17 KOs) regresará al ring por primera vez desde la derrota por decisión de mayo ante Josh Taylor por el título indiscutible de peso superligero. El californiano había hecho cuatro defensas del título desde que ganó la corona del WBC en el 2018, y unificó al año siguiente con una victoria por nocaut sobre Maurice Hooker.

“La derrota ante Taylor me hizo aprender mucho. Fue la primera de mi carrera, y siento que me devolvió el hambre por el boxeo otra vez. He disfrutado mucho este campamento de entrenamiento preparándome para regresar a la ruta ganadora”, puntualizó José Carlos Ramírez.