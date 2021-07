Juez mexicana estará en Juegos Olímpicos en tiro con arco

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- México tendrá representación en los próximos Juegos Olímpicos pero no solo del lado de los atletas.

Guillermina García Ávila, integrante de la Asociación de Tiro con Arco de la UNAM, estará como juez durante los eventos de dicha disciplina.

“Para mí significa un logro en mi carrera y en la vida. Desde que empecé como juez de tiro con arco en el año 2009, el objetivo siempre fue participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, tal cual, así lo proyecté”, señaló la egresada de la Facultad de Artes y Diseño la UNAM.

“Ir a muchas competencias, hacerlo bien y superar los exámenes, esas fueron las claves. Es un acumulado de circunstancias, mis ganas de querer llegar aquí y de buscar las formas”.

“Soy diseñadora free lance, no tengo un horario de trabajo obligatorio. Eso me permite ir a competencias que tal vez otros jueces no pueden ir. A algunos eventos fui como voluntaria, y me sirvieron para practicar hasta alcanzar los Juegos Olímpicos”, señaló la juez.

“El modo en que me formaron en la UNAM me ayudó mucho a seguir estudiando, a tener esta actitud reflexiva en las competencias”.

“Desde que empecé como juez estatal quise, no simplemente resolver las cosas con conocimiento técnico, sino con razonamiento, qué haría si se presenta cierta situación. Esa es una gran ventaja que la tengo gracias a mi formación y que sigo aplicando”, agregó.

La juez auriazul estará en Tokio entre el 20 de julio y el 1 de agosto próximos. La práctica oficial de tiro con arco es el 22 de julio, un día antes de la inauguración de la justa veraniega, cuando se celebre también la ronda de clasificación de esta disciplina deportiva.

El evento tendrá tintes históricos, debido a que serán los primeros Juegos Olímpicos en donde habrá competencia de tiro con arco por equipo mixto, un hombre y una mujer, en este caso del mismo país.

