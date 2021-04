Julian Edelman se retira del futbol Americano

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El técnico de Tigres, Ricardo “Tuca” Ferretti, rechazó que haya sido el responsable de que sacaran a un aficionado durante el choque ante América.

Ferretti aseguró desconocer el hecho “no tengo ni idea de lo que hablas”, dijo en conferencia de prensa.

“No tengo Facebook, no tengo Twitter es más, no quisiera tener teléfono, por eso no sé de lo que me hablan. Problemas con aficionados he tenido miles, desde antes siempre ha habido discordancia en ciertas cosas”.

“No soy centenario para caer bien a todo el mundo, ni todos los aficionados son como Libres y Lokos que apoyan todo el tiempo”, agregó.

“Tuca” Ferretti comentó que está acostumbrado a que los aficionados lo agredan cuando las cosas no se dan en el equipo.

“Que me mienten la madre y me vengan a decir de cosas, que ponga a fulano cuando ya hice los cambios, que tengan preferencias por un jugador y están chin… y chin… Yo no sé, mi madre ya se murió y ya no me afecta cuando me la mientan. He discutido pero hasta ahí”.

En torno a las quejas del representante de Nicolás “Diente” López, que externó que el jugador está a disgusto en el club por ser utilizado poco y porque fue sacado en el duelo ate Querétaro cuando entró de cambio, comentó:

“Lo único que hacen estos cabrones (los promotores) es venir a chin… y firmar contratos para ganar el 10 por ciento del sueldo del jugador”.

“Cuando las cosas no están saliendo bien pues quieren proteger su 10 por ciento y como son poco hombres mandan mensajitos con los medios de comunicación. A la hora de firmar me vienen a lamer los pies para contratarlos, son chiquitos”, sentenció.

