LeBron James encabeza a los más votados para el All-Star

Ciudad de México.— La emoción de las votaciones llegó a su fin. La noche del domingo 23 de enero se cerró el proceso para que los aficionados elijan a sus jugadores favoritos para ser titulares en el próximo NBA All-Star Game 2022.

Te puede interesar El próximo viernes arranca la Serie del Caribe 2022

Eso significa que, hasta que se revelen las diez figuras que comenzarán el partido en Cleveland el próximo mes de febrero, habrá un periodo de varios días en los que imaginar y elucubrar sobre quiénes deberían ser o no los titulares en el evento.

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Puede que sus porcentajes de acierto hayan caído conforme ha ido avanzando la temporada, pero las sensaciones con respecto a Steph son de que está en la conversación por al MVP. La figura de los Warriors se ha ganado el apoyo de los aficionados hasta el punto de ser el segundo más votado, consecuencia directa de sus explosiones individuales y de haberse convertido en el máximo triplista de todos los tiempos.

Ja Morant (Memphis Grizzlies)

La gran sensación de esta temporada y un jugador que se ha ganado por derecho propio estar rozándose con las estrellas, no solo entre los 26 mejores de la liga, sino entre la selecta élite de los titulares. Morant ha dado un salto de gigante en este curso y los Grizzlies son el mejor ejemplo de ello. Rápido, resolutivo e inteligente, el joven base apunta a confirmarse como una estrella.

LeBron James (Los Angeles Lakers)

No contar con King James seria un sacrilegio, pues la figura de los Lakers está demostrando que la edad es solo un número y que para él no pasa el tiempo. LeBron ha cargado hasta el momento con su equipo a las espaldas, algo que los fans han sabido apreciar, siendo el más votado tras el tercer recuento. Sería difícil imaginar que James no estuviera codeándose con las estrellas.

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

El principal favorito al MVP y uno de los jugadores más divertidos de toda la liga. El serbio no podría faltar entre los titulares para el All-Star Game gracias a su juego, su creatividad y carisma. La estrella de los Nuggets podría ser titular en el encuentro después de hacerlo el pasado año, el primero en lograrlo en la franquicia desde Carmelo Anthony (2010 y 2011).

Draymond Green (Golden State Warriors)

La gran sorpresa dentro de este debate y la única elección que ha generado discrepancias dentro del staff. El jugador de los Warriors ha vuelto a demostrar que cuando está en una escuadra competitiva y se encuentra sano es uno de los mejores de toda la NBA. Su estilo no es el más ortodoxo y su impacto quizá no es el más notable, pero Green está volviendo a jugar al mejor nivel posible y Golden State lo está notando.

🏀 💥 Robos, asistencias, clavadas.. ¡Hubo de todo en el top 1️⃣0️⃣ de la jornada de ayer! pic.twitter.com/fFIUUo0Rol — NBA MÉXICO (@NBAMEX) January 24, 2022

Conferencia Este

DeMar DeRozan (Chicago Bulls)

Chicago apostó fuerte por el veterano escolta y este ha respondido elevando su rendimiento a una categoría superior. DeRozan está consiguiendo recuperar su condición de estrella sin renunciar a quién es verdaderamente como jugador. Un estilo de juego clásico, basado en el lanzamiento en suspensión y que ha hecho de los Bulls unos firmes aspirantes a todo. Pocos guardias en el Este han estado cerca de su nivel.

James Harden (Brooklyn Nets)

Su inicio de temporada dejó mucho que desear, más siendo el jugador que se trataba, pero James Harden ha sabido dejar atrás todos sus problemas físicos hasta recuperar poco a poco su mejor forma y ser votado para el All-Star Game. El base de los Nets está cargando ahora mismo con todo el equipo a sus hombros en ausencia de Durant y con Irving jugando solo los encuentros fuera de casa, todo ello con unos números de escándalo desde diciembre.

Kevin Durant (Brooklyn Nets)

La lesión en la rodilla izquierda de KD probablemente le deje fueradel All-Star Game, lo cual no quita que haya merecido hasta el momento ser titular. Y es que el alero va camino de concluir esta temporada como el máximo anotador de la competencia, algo que no logra desde que tenía 25 años y que, ahora con 33, sirve como prueba de su increíble talento para producir. Durant terminó el último recuento como el más votado del Este, por lo que quizá pueda ser de nuevo uno de los capitanes.

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

El gran líder de los vigentes campeones está sabiendo gestionar a la perfección los ritmos y las necesidades de su equipo para hacer de ellos unos contendientes de nuevo al título. Algo que hace de Giannis un merecedor de la condición de titular para el All-Star y, veremos, si no acaba siendo uno de los capitanes, puesto que tras el último recuento la distancia con Durant era de poco más de 300.000 votos. Si la prensa y jugadores acaba decantándose por el griego podría haber un sorpresa en la capitanía.

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Aun sin Ben Simmons, Joel Embiid está demostrando que es uno de los jugadores más determinantes de toda la NBA. Una condición que se ha ganado a pulso en esta temporada gracias a su altísima eficiencia ofensiva y volumen anotador. Solo LeBron James ha tenido más partidos por encima de los 30 puntos en este año que la estrella de los Sixers, con la diferencia de que sus perfiles no podrían ser más opuestos.

Foto cortesía

Sigue nuestras redes sociales