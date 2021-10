Liga MX: Así se jugará la jornada 14 del Apertura 2021

Ciudad de México.- La Liga MX tendrá su última jornada doble del Grita México Apertura 2021, cuando se dispute la fecha 14 del futbol mexicano.

Este martes se disputarán un total de cuatro compromisos. A las 5 de la tarde, Querétaro recibirá a Monterrey, Puebla a Mazatlán, América ante Santos, además de Atlas que chocará contra La Máquina de Cruz Azul.

Mientras que el miércoles se disputarán los otro cuatro compromisos de la Liga MX:

Toluca se verá las caras con Necaxa; León se enfrentará a Pumas; Tigres a Pachuca; además de Tijuana ante Chivas.

El partido entre Juárez ante San Luis se realizó el pasado 21 de septiembre y terminó con victoria de los fronterizos 1-0.

A continuación el resto de partidos de la Jornada 14 de la Liga MX:



Martes 19 de septiembre

Querétaro vs. Monterrey 17:00 horas

Puebla vs. Mazatlán 19:00 horas

América vs. Santos 19:05 horas

Atlas vs. Cruz Azul 21:05 horas

Miércoles 20 de septiembre

Toluca vs. Necaxa 19:00 horas

León vs. Pumas 19:00 horas

Tigres vs. Pachuca 21:00 horas

Tijuana vs. Chivas 21:06 horas

Todos los horarios son del Centro de México.

