Liga MX: Así se jugará la jornada 6 del Grita México C22

Ciudad de México.- Este viernes arranca la jornada 6 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX con tres partidos.

En el duelo más atractivo de este día, los Rayados del Monterrey visitarán a los Camoteros de Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

Además, los Bravos de Juárez harán frente a Santos Laguna y los Xolos de Tijuana chocarán con los Rayos del Necaxa.

Para el sábado, habrá un total de tres compromisos de la Liga MX: en La Corregidora, Querétaro recibirá a los Cañoneros de Mazatlán.

En el estadio Universitario, Tigres enfrentará a Puebla mientras que los Esmeraldas de León harán lo propio ante Chivas.

Para el domingo se realizará el resto de la juornada 6 de la Liga MX: América hará frente a Pachuca; Toluca medirá fuerzas con Cruz Azul y Atlas chocará con los Pumas.

A continuación los horarios de los partidos de la Liga MX:

Viernes

Puebla vs. Monterrey 19:00 horas

FC Juárez vs. Santos 21:00 horas

Tijuana vs. Necaxa 21:06 horas

Sábado

Querétaro vs. Mazatlán 17:00 horas

Tigres vs. San Luis 19:00 horas

León vs. Chivas 21:00 horas

Domingo

América vs. Pachuca 16:00 horas

Toluca vs. Cruz Azul 18:05 horas

Atlas vs. Pumas 20:05 horas

Lee: Liga MX anuncia los aforos permitidos para la Jornada 6