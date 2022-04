Listos los horarios de los Cuartos de Final de la Liga Expansión

Ciudad de México.— La noche de ayer se definieron las llaves de los Cuartos de Final, de la Liga Expansión MX que se llevarán a cabo a partir de la siguiente semana, a visita recíproca. Los ocho primeros lugares de la clasificación son los que terminaron por ubicarse en esta ronda, luego de la Reclasificación.

Te puede interesar Papa Francisco recibe playeras de Atlas y Santos



De esta manera, Alebrijes se enfrentará a Cimarrones, mientras que los Leones Negros harán lo propio frente al Atlante; Celaya se medirá contra el Cancún FC, que por primera vez alcanza esta instancia y el Atlético Morelia jugará ante Mineros de Zacatecas.





En cuanto a los Horarios y Días de los encuentros de la Liga Expansión MX, quedaron definidos de la siguiente manera:





IDA de la Liga Expansión MX



Martes 26 de Abril

Mineros vs Atlético Morelia

19:00

Estadio Carlos Vega Villalba



Cimarrones vs Alebrijes

21:05

Estadio Héroe de Nacozari



Jueves 28 de Abril

Atlante vs Leones Negros

19:00

Estadio Ciudad de los Deportes



Cancún FC vs Celaya

21:05

Estadio Andrés Quintana Roo









VUELTA de la Liga Expansión MX



Viernes 29 de Abril

Atlético Morelia vs Mineros

17:00

Estadio Morelos



Sábado 30 de Abril

Alebrijes vs Cimarrones

17:00

Estadio ITO



Domingo 1 de Mayo

Leones Negros vs Atlante

16:00

Estadio Jalisco



Celaya vs Cancún FC

18:05

Estadio Miguel Alemán

Foto cortesía

Sigue nuestras redes sociales