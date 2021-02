Lo que dejo la jornada 6 del Guard1anes 2021

Ciudad de México,— Rubens Sambueza es un futbolista que ha dejado una huella en las canchas de la LIGA MX. El argentino, naturalizado mexicano está de manteles largos y lo festejo en la jornada 6. Sambueza sigue jugando de manera proactiva en el club donde esté, aunque con América y Toluca, su equipo actual, es donde más ha rendido.

Este 14 de febrero, Sambueza alcanzó la cifra de 400 partidos disputados en nuestro país. El habilidoso futbolista debutó en la LIGA MX el 5 de agosto del 2007 con Pumas ante el Guadalajara donde logró jugar 74 minutos.

La historia goleadora de Rubens Sambueza comenzó en la Jornada 12 del torneo Apertura 2007, aunque, a pesar de retratarse en el marcador, él propio futbolista sudamericano reconocido que su verdadera vocación es ser un asistidor.

“Me gusta más asistir, ayudar a un compañero a anotar, aunque la verdad, cuando he anotado he hecho anotaciones muy lindas, pero realmente me gusta apoyar con pases a gol”,afirmó “Sambu”.

Sambueza registra 50 goles en el futbol mexicano, aunque en las asistencias se hace notar. Posee 82 hasta la jornada 6 y lidera la LIGA MX desde el Apertura 2012 sin ser desbancado.

Los torneos donde más ha rendido Sambueza en el aspecto de asistencias ha sido en el Torneo Clausura 2013 y en el Apertura 2017. En cada uno de los certámenes hizo nueve asistencias.

Los equipos que más han sufrido con las asistencias de Rubens Sambueza son el Club Santos, Guadalajara y Tijuana. Ante los laguneros y tapatíos, ‘Sambu’ ha logrado asistir en 10 ocasiones y contra los Xolos en nueve.

Con información de la Liga MX

