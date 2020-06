Luchador ‘Matemático II’ falleció víctima del Covid-19

Ciudad de México,— La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, desconoce la autorización para funciones de boxeo en la CDMX, reiterando que todo depende del Gobierno Federal.

¡El boxeo en vivo regresa a México! 💥 @vaqueronavarre1 (31-1-0, 27 Ko's) vs. Uriel López (15-13-1, 6 Ko's) | 10 rounds peso Pluma Carlos 'Chinito' Ornelas (25-2-0, 14 Ko's vs. Edwin Palomares (12-3-1, 3 Ko's) | 10 rounds peso Pluma 📅 Sábado 20 de junio | Estudios TV Azteca pic.twitter.com/T3oTLKr1UJ

Cuestionada sobre la autorización de eventos de boxeo a puerta cerrada para el próximo sábado 20 de junio, la Jefa de Gobierno reconoció que en la agenda capitalina no está planeado, “Nosotros no lo tenemos así, pero obviamente hay una normatividad Federal, y pues, en todo caso que fuera aprobado a nivel Federal, pero nosotros no lo tenemos planteado hasta el semáforo en color naranja”, señaló Sheinbaum Pardo durante su videoconferencia.