Critica Salinas Pliego agenda Trans en los deportes

Londres.— El británico John Ryder desafiará al mexicano Saúl Canelo Álvarez, campeón indiscutible supermedio, el próximo sábado 6 de mayo en el Estadio de las Chivas del Guadalajara.

A poco menos de un mes de que se lleve a cabo el pleito. John Ryder compartió fotografías de sus entrenamientos, demostrando que se encuentra en excelentes condiciones para el gran desafío que tiene por delante.

“Nadie me ha regalado nada. Llevo trabajando por esto muchos años. Esta es mi gran oportunidad y no la voy a desperdiciar. Si dejara de creer en mí no estaría en el lugar que estoy ahora. Estoy en el momento perfecto para hacer esta pelea,” comentó Ryder.