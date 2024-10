Fernando Valenzuela, el ídolo sin escándalos

Ciudad de México.— El apoyador de los Kansas City Chiefs, Leo Chenal, consideró que toda vida humana debe ser valorada y quiere ayudar a los bebés y las madres que están considerando abortar.

“Creo que no sólo es importante valorar cada vida antes del nacimiento, sino también proporcionar a las madres y a los niños las herramientas necesarias para prosperar en el futuro”, dijo.

Live action y el vínculo benéfico de Chenal

En ese sentido, Leo Chenal, eligió a Live Action como su organización benéfica para la campaña My Cause My Cleats de la NFL.

De esta forma, Live Action aparecerá en los zapatos de Leo Chenal, en el próximo juego, porque cree que cada vida humana es valiosa y siente que es importante ayudar a las madres y a los niños a prosperar.

“My cause, my cleats”

La iniciativa My Cause My Cleats de la NFL permite a los jugadores revelar sus pasiones más allá del juego y llevar el corazón en los pies.

Los jugadores pueden elegir la causa que sea importante para ellos y luego representar a la organización con zapatos diseñados a medida.

Las empresas de calzado y artistas diseñan los zapatos, que son pintados a mano, que se usarán durante las semanas 13 y 14 de la temporada.

Chenal, esposo y padre católico, usará los zapatos Live Action el 10 de diciembre contra los Buffalo Bills en el GEHA Field del Arrowhead Stadium.

Chiefs, equipo ganador y con profunda fe cristiana

Cabe recordar que después de la victoria de los Chiefs en el Super Bowl, el novato de la NFL Chenal y sus compañeros visitaron la Casa Blanca.

Ahí,el pateador de los Chiefs, Harrison Butker, otro jugador católico y provida de la NFL, llevaba una corbata bordada con las palabras “Proteger a los más vulnerables” en latín.

WATCH: Super Bowl Champ Harrison Butker leaves Catholic grads at Benedictine College in CHILLS after sharing his deep love for the Traditional Latin Mass ❤️ pic.twitter.com/NahX8wMW2Y — CatholicVote (@CatholicVote) May 16, 2024

Por otra parte, el coach Andy Reid, ganador de tres Super Bowl (LIV, LVII y LVIII), es un hombre conocido por su fe cristiana.

La comunidad de Kansas, conoce a Reid por la frase “futbol, familia y fe”, que definen los pilares de su vida.

Incluso, acudió en familia a la iglesia horas antes de convertirse en bicampeón de la NFL.

La iglesia de Jesucristo en Kansas, compartió una imagen del entrenador junto a su esposa al salir de la celebración religiosa previo al gran juego.

