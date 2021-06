‘Rey’ Martínez y Joel Córdova se reportan listos para la “guerra”.

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Nico Ali Walsh, nieto del Rey del Boxeo, Muhammad Ali, debutará en el boxeo profesional el próximo 14 de agosto en una cartelera presentada por Top Rank.

Walsh es el hijo del sargento retirado del Cuerpo de Marina de Estados Unidos Robert Walsh y Rasheda Ali, una destacada oradora pública que utiliza su plataforma para recaudar fondos para la investigación de Parkinson.

El líder de Top Rank, Bob Arum, fue el promotor de Muhammad Ali en 27 peleas y es el encargado de promover los combates de Ali Walsh, quien tuvo 30 combates amateur mostrando cualidades.

“Estoy haciendo lo que amo. Firmar con Top Rank es un sueño hecho realidad. Me divertiré el 14 de agosto y todas las veces que pelee. Top Rank me dará los nombres, las fechas y la ubicación, y la pasaré genial.



Me siento honrado de continuar el legado que comenzó mi abuelo. Es una responsabilidad que no me tomo a la ligera”, comentó Nico, hijo de Rasheda Ali.

Por su parte Bob Arum comentó: “El abuelo de Nico era un peleador increible. Con suerte, Nico, emulará su éxito. Es un joven de gran carácter, lo que uno esperaría del nieto de Muhammad Ali”, sentenció el promotor.



La noticia de su incursión en el boxeo fue dada a conocer en un comunicado de prensa por la promotora Top Rank, con quien firmó un contrato de varias peleas.

Foto cortesía WBC

Te puede interesar Gervonta Davis irá por el tricampeonato AMB

Sigue nuestras redes sociales

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email