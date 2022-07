México en busca de un ‘milagro’ contra Estados Unidos

Ciudad de México.— Luis Suárez, estrella de la selección nacional de Uruguay, dijo que tiene “cinco o seis ofertas” de equipos de la MLS. El delantero de 35 años es actualmente agente libre después de dejar el Atlético de Madrid, y la ventana de transferencia de la liga se extiende hasta el 4 de agosto.

La temporada regular continúa hasta el 9 de octubre, luego los Playoffs de la Copa MLS de se extienden hasta el 5 de noviembre. Eso da un período de aproximadamente dos semanas antes de que comience la Copa del Mundo el 21 de noviembre, aunque los jugadores participantes de fuera los equipos de playoffs tendrían aproximadamente seis semanas libres.

Que lindo, que ORGULLO quedar en un MURAL HISTÓRICO! No puedo dejar de agradecer al @Atleti por este gran detalle que siempre quedará en mi ❤️❤️ Que mi familia vea y disfrute de estos momentos únicos me llena de FELICIDAD! Gracias por estar siempre #sofi #Delfi #Benja #Lauti pic.twitter.com/rn8IdqeMUW

“No le cierro la puerta a nadie y he escuchado todas las ofertas. Pero si algunos equipos de la MLS no clasifican a los playoffs, terminan su temporada en la primera semana de octubre, y eso no me sirve”. porque me detendría un mes antes de la Copa del Mundo, lo que no sería bueno para mí”.