Muere Zizinho, padre de Jona y Gio dos Santos, por Covid

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— El supuesto abandono de los uniformes de la selección de Softbol ha generado diversas reacciones, desde los que critican el hecho de las jugadoras, hasta los que consideran exagerados los comentarios. No se puede juzgar, ni consignar a nadie, hasta no conocer ambas versiones

Te puede interesar Mano dura en contra de las jugadoras de la selección de softbol: serán expulsadas

Por lo pronto, la Federación Mexicana de Sóftbol adelantó en un comunicado que se investigará el desecho de los uniformes de la selección.

Ante ello, el presidente de la Federación Mexicana de Sóftbol, Rolando Guerrero, explicó que se desecharon varios artículos, no solamente los uniformes de la selección, por cuestión de sobrepeso en las maletas.

Recordar que las boxeadoras mexicanas Brianda Tamara y Esmeralda Falcón denunciaron a las jugadoras que tiraron los uniformes a la basura.

No te lo puedes perder Adelantan sanción contra selección de softbol que tiró uniformes

La boxeadora en la justa veraniega, Brianda Tamara, una de las deportistas que denunció el incidente, afirmó en sus redes sociales que es un honor portar los colores patrios y el uniforme nacional en todo momento.

Quizá para algunos de los compañeros deportistas signifique: "nada" estos uniformes para muchos otros representan nuestros años de trabajo, dedicación, amor y pasión. Que pena que el equipo de softball mexicano no lo vea así.😭😔 @BriandaTamara @CONADE @COM_Mexico @voyxmex pic.twitter.com/nKm905Jk8o

Por su parte, la otra pugilista que publicó las fotos de los uniformes, Esmeralda Falcón, lamentó que para algunos deportistas no tenga valor, ni significado el uniforme nacional.

“Quizá para algunos de los compañeros deportistas signifique: “nada” estos uniformes para muchos otros representan nuestros años de trabajo, dedicación, amor y pasión. Que pena que el equipo de softball mexicano no lo vea así”.

El exfutbolista mexicano y ahora comentarista, Luis García, señaló que se exagera en el tema, cayendo en un falso patriotismo.

“Participé en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Utilicé dos uniformes, uno verde y uno blanco. En mi casa no tengo ninguno de los dos, y eso no me hace ni mejor ni peor mexicano. Paremos con el barato patrioterismo carajo!!!”