Mundial 2026: la “prueba de fuego” del estadio Cuauhtémoc con Cruz Azul incluido

Ciudad de México.- Cruz Azul jugará el torneo Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. La decisión se tomó tras la negativa de la UNAM para rentar el Estadio Olímpico Universitario y en un momento de urgencia para cumplir con el calendario oficial del campeonato.

La mudanza coloca al inmueble poblano en un punto clave del futbol nacional. Además de albergar a Puebla como local, recibirá a Cruz Azul durante todo el torneo y cuenta con aval de la FIFA como sede de entrenamientos para la Copa Mundial de 2026.

El club cementero debutará como local el martes 13 de enero, cuando reciba al Atlas en la jornada 2 del Clausura 2026. La directiva cerró el acuerdo con los propietarios del Estadio Cuauhtémoc con menos de 24 horas disponibles para definir su sede.

“Cruz Azul jugará como local el torneo Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, luego de no llegar a un acuerdo con la UNAM para el uso del Estadio Olímpico Universitario”, confirmó la directiva del club celeste a través de un comunicado.

Una ruta acelerada por varios estadios

En un lapso corto, Cruz Azul ha cambiado de casa en varias ocasiones. Pasó del Estadio Azteca al Estadio Ciudad de los Deportes, regresó al Olímpico Universitario y ahora se instala en Puebla.

Incluso, ya había disputado un par de partidos como local en el Cuauhtémoc durante 2025.

Este recorrido abre un dato curioso: Cruz Azul habría jugado como local en más estadios mundialistas que cualquier otro equipo del país.

Ha sido anfitrión en el Estadio Azteca, el Olímpico Universitario y ahora en el Estadio Cuauhtémoc, todos con historial en Copas del Mundo.

Durante 2025, la Máquina disputó dos encuentros oficiales como local en Puebla. En el Clausura venció 3-2 a Pumas, mientras que en el Apertura cayó por el mismo marcador ante el mismo rival, también en el Cuauhtémoc.

La negativa de la UNAM y la salida de CU

La razón principal del cambio fue la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México de no renovar el contrato de arrendamiento.

La respuesta oficial llegó tras 81 días de espera por parte del club cementero.

En una carta fechada el 17 de octubre de 2025, la UNAM argumentó compromisos previos del estadio para el primer semestre de 2026.

En un oficio firmado el 6 de enero de 2026, se detalló que el inmueble tendría actividad de Pumas en la Liga MX y en la Concacaf Champions Cup.

“El Estadio Olímpico Universitario presenta compromisos institucionales y deportivos previamente adquiridos que impiden su arrendamiento durante el primer semestre de 2026”, señala el documento difundido por la UNAM.

La directiva de Cruz Azul consideró otras opciones en la capital, como el Estadio Ciudad de los Deportes, pero la agenda del inmueble, donde juega el América, cerró esa posibilidad.

Querétaro también fue evaluado, aunque no hubo acercamientos formales.

Prueba logística para Puebla y el Cuauhtémoc

Para el Estadio Cuauhtémoc, el Clausura 2026 será una prueba relevante. El inmueble deberá albergar a dos equipos de Liga MX de forma regular, Puebla y Cruz Azul, en un año previo al Mundial.

Esta situación ocurre mientras el estadio avanza en adecuaciones y mantenimiento exigidos por la FIFA, luego de ser incluido como sede de entrenamientos para la Copa del Mundo.

Será la tercera ocasión en que el Cuauhtémoc tenga un rol mundialista, tras las justas de 1970 y 1986.

“El Estadio Cuauhtémoc cumple con los criterios técnicos y operativos para ser utilizado como sede de entrenamientos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026”, publicó la FIFA a través de un comunicado desde Zúrich.

Aval FIFA y selecciones asignadas

El aval se dio tras inspecciones conjuntas de la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol que revisaron cancha, drenaje, seguridad y áreas operativas.

El estadio quedó integrado a la red de centros disponibles para las 48 selecciones clasificadas.

Hasta ahora, Corea del Sur es la única selección que ha sido asignada para entrenar en el Estadio Cuauhtémoc.

La elección final de sedes depende de cada equipo nacional, considerando cercanía con sus ciudades de partido y tiempos de traslado.

“La asignación de campamentos base se define tras el sorteo oficial, conforme a las necesidades logísticas de cada selección”, precisó la FIFA.

Mientras se define el mapa final del Mundial, el Estadio Cuauhtémoc combinará su rol internacional con la actividad semanal de la Liga MX, en un semestre que será clave para su operación y organización.

