Neymar, sin temor a la Covid; asegura que seguirá organizando fiestas

Ciudad de México.- La difícil situación por la que atraviesa el mundo por la Covid-19, no es algo que la afecte a Neymar quien aseguró que no dejará de hacer fiestas pese a la pandemia.

El futbolista se sinceró con radio francesa TF1 y aseguró que le gustan las reuniones y que no dejará de hacerlas.

“Entonces, ¿a quién no le gusta la fiesta? A todos les gusta divertirse. Sé cuándo puedo ir, sé cuánto puedo hacerlo y cuándo no puedo. Al contrario de lo que la gente piensa, que soy inmaduro, que no sé lo que hago”, dijo Neymar.

El jugador aclaró que, a pesar de que son constantes las fiestas a las que asisten, nunca bajará su rendimiento futbolístico.

Neymar señaló que, en ocasiones, es bueno olvidarse de las situaciones complicadas y, por ello, está de acuerdo en no dejar de organizar fiestas.

“He estado en el futbol durante varios años, si te quedas al cien por ciento con la cabeza concentrada solo en jugar al futbol, en mi opinión, terminas explotando”.

“Es mi momento de relajarme, de estar tranquilo, nunca dejaré de hacerlo”, añadió el futbolista brasileño.

Recientemente se le señaló a Neymar de organizar una fiesta con 150 invitados, donde no se respetó ningún protocolo sanitario. Hasta el momento, el brasileño no ha dado una postura al respecto.

Neymar cumple este viernes 29 años de edad.

