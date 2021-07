Regañan al presidente de la Federación Mexicana de Softbol por defender a jugadoras

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México, — A pesar de que no es excusa, pretexto, ni mucho menos queja. El gimnasta mexicano Javier Rojo, denunció las precarias condiciones en las que entrenan los atletas mexicanos que están representando al país en la justa veraniega.

Te puede interesar Seleccionadas de softbol ofrecen disculpas por tirar uniformes

En sus redes sociales, el deportista mexicano, aunque resalta que no es una queja, si deja claro que el gimnasio donde practican día a día, no es de alto rendimiento.

“La realidad es que mi gimnasio no está en condiciones favorables para entrenamiento. Este es un gimnasio bueno para iniciación y mantenimiento de gimnastas que están avanzando, pero no de élite”, comentó el gimnasta en un video compartido en su cuenta de Tik Tok.

El gimnasta mexicano que participó en los pasados Juegos Panamericanos y recordó que consiguió un cuarto lugar en Rio, en un aparato que no funciona.

“A lo largo de mucho tiempo nos hemos esforzado para que cada una de estas cosas esté aquí, pero no es lo mejor. Además de no estar en las mejores condiciones no son los aparatos que se deberían de utilizar en los eventos internacionales oficiales.

“Siendo sinceros, yo soy un gimnasta seleccionado nacional que necesita de condiciones favorables para entrenar, tampoco soy el mejor gimnasta del mundo y no puedo exigir que se me den los mejores aparatos o instalaciones y aunque recalco, no me estoy quejando, la mejor solución que encuentro es irme a entrenar a otros lados”, explicó el gimnasta mexicano.