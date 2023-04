Regresa la emoción a la Sala de Armas

Estado de México.— Seguro de poder obtener una victoria sobre el panameño Jaime Arboleda. El ídolo de San Mateo Atenco, William ‘Camarón’ Zepeda, se dispone a viajar rumbo a Arlington, Texas, donde el próximo sábado buscará dar un paso importante rumbo a la obtención de la tan ansiada oportunidad para contender por un campeonato del mundo.

Al encabezar el cartel que tendrá como escenario el College Park Center de Arlington. William Zepeda Segura pondrá en juego el campeonato Continental de la Asociación Mundial de Boxeo de peso ligero, una batalla que según el propio zurdo, le permitirá seguir agarrando experiencia en la división de las 135 libras.



‘Camarón’ Zepeda encabezará la cartelera que ofrece Golden Boy este fin de semana, luego que estar considerado en el duelo coestelar el pasado sábado en Las Vegas.

“Todo boxeador tiene el sueño de pelear en Las Vegas… en mi caso, cuando me comentaron que iba en la cartelera de Davis vs. García, la emoción me desbordó, lamentablemente ya no se pudo”, explicó.