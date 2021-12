Revela Carlos Trejo que entrenará con Alberto del Río para posible combate con Alfredo Adame

Ciudad de México.- El “Cazafantasmas” Carlos Trejo reveló que Alberto “El Patrón” del Río será el que lo entrene para un posible combate con Alfredo Adame.

Durante una conferencia de prensa que brindó “El Patrón”, Trejo indicó que solo espera que Adame acepte el reto y que deje de darle vueltas al asunto.

Trejo aceptó que lleva una buena amistad con Alberto del Río y, por ello, existe la posibilidad de que la empresa que encabeza el “Patrón” organice el combate con Adame.

“Esperemos que el otro (Adame) firme, que se le quite lo cobarde. Aquí estoy yo puesto dando la cara, dice que me le he rajado tres veces, pero ahorita no está contestado”.

Trejo reveló que Alfredo tiene que ir a firmar al Reclusorio por un problema legal que tuvo. “Está afianzado, está firmando dos veces en el reclusorio los días primero y quince de cada mes”.

“Si logra Alberto convencer a este señor, creo que será uno de los duelos más interesantes, de hecho él (del Río) será el que me esté entrenando”, sentenció Trejo

Cabe señalar que ya han sido varias veces que se han retado Carlos Trejo y Alfredo Adame, pero nunca se ha podido concretar el combate.

Lee: Cancela Carlos Trejo la pelea del siglo