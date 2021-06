Revela Jesús Corona fuerte regaño de Juan Reynoso que despertó a Cruz Azul en la final

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Cinco halteristas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lograron su clasificación a los Juegos Nacionales Conade 2021.

Lo anterior, después de los resultados en el Clasificatorio que se disputó del 10 al 16 de mayo.

En la categoría Sub-20, logró su clasificación Ana Lizbeth Montoya Rodríguez, segunda posición en la División 55 kilogramos, luego de levantar un total de 131 kilogramos.

“Para mí ya está siendo una experiencia fantástica. Iré a los Nacionales Conade a disfrutar, a competir con una sonrisa en la cara y a dar lo mejor de mí”.

“Cada competencia me da algo bueno, una enseñanza, y esta vez no será la excepción, sé que me la va a dar aún con pandemia”, expresó la alumna de la UNAM.

En la categoría Sub-23 se clasificó Laisha Fernanda Martínez Calderón, sexto lugar en la División de 49 kg, con un total de 107 kg levantados.

En la División de 81 kg, accedió Abigail Salomón Flores, alumna de la UNAM que ha estado entrenando halterofilia por más de cuatro años. Avanzó a la etapa nacional del certamen luego de levantar 140 kg totales.

Además de Leticia González Hori. La alumna de UNAM levantó un total de 142 kg para hacerse del quinto lugar en la categoría de 87 kg.

En la rama varonil logró su pase al evento nacional Luis David Espinosa Caldera, quien registró un total de 251 kg levantados para lograr el segundo lugar en la categoría de 89 kg.

