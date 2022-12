Se acabó…. Argentina y Polonia pasan a la siguiente ronda

Doha.— Se acabó el Mundial para México. La diferencia de goles fue la diferencia. Después de la tormenta que fue perder contra Arabia Saudita, Argentina avanza a Octavos de Final en primer lugar del Grupo C. Su siguiente rival será Australia.

La Selección mexicana nos tuvo al filo de la butaca, pero no logró los goles necesarios para conseguir el segundo lugar del Grupo C. Desde 1978, México no quedaba eliminado en la primera ronda.

México venció a Arabia Saudita, pero no le alcanzó para avanzar a Octavos de Final. El Tricolor rompe una racha de siete Mundiales en fila (1994-2018) avanzando a Octavos, con excepción de 1982 y 1990 cuando no participó.

Tras el triunfo ante Polonia, la Scaloneta quedó líder del Grupo C con 6 unidades. En la próxima instancia se medirá ante Australia, que finalizó segunda en el Grupo D.

#Qatar2022 🎙️ Lionel Messi: "Con bronca por haber errado el penal, pero el equipo salió fortalecido tras ese error mío. Sabíamos que, una vez que entrara el primer gol, iba a cambiar el partido". pic.twitter.com/um1pgG7w3A — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 30, 2022

Con goles de Mac Allister y Álvarez, la Albiceleste se impuso con total claridad ante Polonia y finalizó la etapa regular como líder del Grupo C. En el primer tiempo, Szczesny le atajó un penal a Messi.

