Argentina prohíbe el lenguaje inclusivo en la administración pública

Buenos Aires.— El Gobierno de Argentina avanza en el uso correcto del idioma castellano y prohíbe el lenguaje inclusivo en la Administración pública de ese país, anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Manuel Adorni indicó que las perspectivas de género se han usado como negocio de la política, por ello no se podrá utilizar la letra “e”, la arroba, la “x”, y se evitará “la innecesaria” inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública.

Manuel Adorni aseguró que el lenguaje que contempla a todos los sectores es el español y el gobierno de Argentina no entrará en debates porque consideran que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política.

“El lenguaje que contempla a todos los sectores es la lengua castellana, no veo por qué tener estructuras. Es un debate en el cual no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política, eso no tiene discusión”, argumentó el vocero presidencial.