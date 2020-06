Siboldi, caso sospechoso de tener Covid-19

Ciudad de México.- El técnico de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, reveló que fue uno de los casos indeterminados por Covid-19.

En conferencia de prensa, el estratega indicó que aún se le harán más pruebas para saber si está contagiado.

“No sabemos si estás contagiando porque lo que preocupa es que puedes estar contagiando a los demás”.

“Yo salí indeterminado, pero yo me siento muy bien no tengo nada y no tengo problemas inclusive los que dieron positivos están bien”, aseguró.

Comentó que un integrante del staff dio positivo dos veces por Covid-19, por ello, es complicada la situación que se vive en el equipo.

“La realidad que estamos teniendo es que hubo un integrante que lo volvió a tener (el coronavirus), esa es la preocupación, que al volverlo a tener no quiere decir que te vuelvas inmune”.

“Tenemos que volver a tomar otras pruebas para que salga negativo y realmente ahí sí salga totalmente el virus de tu cuerpo, pero tampoco te exonera a que lo vuelvas a tener”, sentenció.