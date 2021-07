Sufrida victoria de Brasil ante Alemania en los JJOO

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Un problema se podría presentar entre los altos mandos del futbol mexicano, después de anunciarse el positivo por Covid de Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.

El directivo informó que, después de realizarse una prueba para detectar el coronavirus, dio positivo por lo que se encuentra aislado.

“Muy buenos días. Ayer por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, Covid-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo. Saludos a todo@s”, informó Arriola en su cuenta de twitter.

El problema es que ayer dio conferencia de prensa en el que estuvieron Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, además de Irasema Zavaleta, encargada del despacho de la presidencia del Conapred.

En la presentación con los medios fue a cargo de Batriz Ramos, directora de Comunicación e Imagen de la FMF.

Durante una parte de la conferencia, Arriola se quitó el cubrebocas para hablar del nuevo proyecto de la Liga MX y contestar cuestionamientos de los medios de comunicación.

En unos minutos presentamos importante mensaje para el futbol de México. pic.twitter.com/wyLEjZ4lXo — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) July 21, 2021

Los tres tendrán que estar aislados debido a que tuvieron contacto directo con Arriola, quien no podrá realizar actividades presenciales por lo menos dos semanas.

