Uriel Antuna aclara su estado de salud tras sufrir de Covid-19

Ciudad de México.- El futbolista de Chivas, Uriel Antuna, aseguró que se encuentra mejor y espera pronto reintegrarse a los entrenamientos del Rebaño.

Antuna indicó que tuvo dos días complicados debido al Covid-19, con temperaturas que alcanzaron los 39 grados, pero ya se encuentra en la recta final de la enfermedad.

“Yo no pensé que fuera a dar positivo por cómo se había dado todo, pero al terminar el partido del domingo empecé a sentir escalofríos”.

“El lunes me sentí muy decaído y cansado por lo que me mandaron a mi casa y no entrené”, mencionó en el ‘Netómetro’ de Chivas TV.

“Me hicieron la prueba, yo estaba un poco decaído y duré todo el día con síntomas, pero el martes por la mañana ya me sentía bastante bien y sin fiebre”.

“Fue prácticamente un día y medio que me sentía muy mal”, agregó.

Declaró que los jugadores se pueden contagiar en cualquier momento.

“Era un riesgo que teníamos que tomar porque el futbol tenía que regresar y al final estas enfermedades se convertirán en el día a día”, sentenció.

Antuna ha estado aislado junto a su familia desde hace una semana y, aunque ya se siente bien, el protocolo sanitario indica que tendrá que estar siete días más en confinamiento.