Vergara quiere a Chivas en el Top 10 del Mundo

Ciudad de México.- Jonathan Borja aseguró que cuenta con la capacidad suficiente para dar resultados inmediatos que requiere la Máquina de Cruz Azul.



El último refuerzo celeste sabe de la responsabilidad que significa vestir la casaca del conjunto cementero.



“Me siento muy feliz de llegar a un equipo con toda la historia que tiene Cruz Azul, un equipo grande. Ésta es mi primera experiencia internacional, se que tengo una responsabilidad muy grande”, dijo.



Aseguró que tiene la capacidad de ser líder tanto dentro como fuera de la cancha “Juego como enganche, no tengo problema de jugar en cualquier lugar en el plan de ataque, me acomodo en cualquier posición de ataque. Me gusta siempre ser líder”, señaló.

Con 25 años de edad, procedente de El Nacional de la Serie A de Ecuador y hasta con un llamado a Selección Ecuatoriana, Jonathan se mostró humilde sobre los números de este último año al sumar 11 goles en 23 partidos.



“Yo nunca llego a los clubes con un cartel grande sino con ganas de trabajar y hacer las cosas bien y esperando que todo salga como el club quiere este año”.



La Máquina cerró este mercado de fichajes con seis nuevos pasajeros a bordo. Sebastián Jurado, Luis Romo, Lucas Passerini, Pablo Ceppelini, Alex Castro y el recién llegado; Jonathan Borja.