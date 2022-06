¿Por qué no acompañó Javier Alarcón a “El Perro” Bermúdez en transmisión de TUDN?

🙏🏻Gracias a todos los q preguntan. No pude estar hoy en Chicago, porque el viernes para poder viajar, me hice la prueba y salí +. Síntomas leves: mormado y ronco. @TUDNMEX y @enriquebermudez me reagendaron para narrar en Agosto vs Paraguay. pic.twitter.com/Ko5B3pB0AD