Visten a Lionel Messi con la casaca del PSG

Ciudad de México.- La revista France Football informó que existen amplias posibilidades de que Lionel Messi llegue al París-Saint Germain la próxima campaña.

De hecho, en su portada aparece la imagen de Messi vestido con la casaca del equipo francés, a unos meses de que termine el contrato del argentino con el Barcelona.

“La carta secreta del PSG”, señaló la publicación en donde se mencionó que el conjunto parisino es una de la sopciones que tiene Messi para jugar a partir del próximo año futbolístico.

France Football informó que existen varios factores que podrían influir para que Messi juegue con el PSG.

“La presencia de varios de sus amigos en la capital francesa y la llegada de Mauricio Pochettino, también surgido en Newell’s Old Boys, representan otra ventaja real para el vigente campeón de Francia”, comentó la publicación.

France Football retomó las declaraciones de Ángel Di María y Neymar en el sentido de que les gustaría jugar junto a Messi.

Te puede interesar: Descartan que salario de Messi tenga en quiebra al Barcelona

“Siempre he querido jugar con Messi en un club, no lo aprovecho lo suficiente en la selección. No sé qué puede pasar, pero me gustaría y sería muy feliz. Mi esposa me dijo: ‘Si Leo logra venir, nos quedamos y tú le haces asado’. Sería genial, no podría pedir más cuando se trata de futbol”; comentó Di María.

“Quiero volver a jugar con él (Messi), eso es seguro. Por supuesto, tenemos que hacerlo elaño que viene”, comentó por su parte Neymar en una entrevista en 2020.

En tanto, el técnico del Barcelona, Ronald Koeman, explotó después de la portada que publicó France Football.

“No sé por qué lo hacen. Si quieren hablar sobre Leo, que lo hagan, pero ahora entra un entrenador de Lyon que parece que quiere tener más protagonismo en la prensa. Para mí no es importante”, sentenció.

Síguenos en redes sociales