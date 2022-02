Ya no fue México la carrera con mayor asistencia de fanáticos en F1

Ciudad de México.- El técnico de América, Santiago Solari, no se siente del todo responsable del mal momento que atraviesa el equipo.

La derrota que sufrió el cuadro de Coapa ante Mazatlán lo colocaron en el sitio número 14 con apenas cuatro puntos de 15 disputados.

Solari indicó que la responsabilidad es de todos los integrantes del plantel. Se mostró confiado de que saldrán del bache en el que se encuentran.

La joya que se acaba de aventar Santiago Solari…



@ccaballero10 les cuestionó 3 veces sobre su mal desempeño y en las 3 hizo que no escuchó y terminó por responder lo que quiso.



Ese señor no puede ser D.T. Del equipo con más presión y críticas de México. pic.twitter.com/h6KdBmvmqC — Alan Lara (@alanlarav) February 17, 2022

“Cuando no se dan los resultados la responsabilidad es de todos igual que cuando ganamos porque es un deporte de conjunto y todos lo debemos sacar y no hay divisiones porque trabajamos juntos y el planteamiento no funcionó y en eso el foco es mío y nos está costando el inicio del torneo por diferentes circunstancia que debemos corregirlas lo antes posible”, dijo.

“Debemos asumir la responsabilidad de regalar el primer tiempo y una vez que el juego se puso así se puso cuesta arriba y nos dominaron al inicio del juego y luego el esfuerzo no nos alcanzó para revertir la situación y debemos aprender de ello y mejorar y hacer autocrítica”, agregó.

América tendrá la posibilidad de regresar a la senda del triunfo cuando se mida a los Tuzos del Pachuca dentro de la jornada 6.

Lee: Mazatlán hunde al América y se tambalea Solari