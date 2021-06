Yareli Salazar con dos plazas en ciclismo para Tokio

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— La ciclista Yareli Salazar suma dos boletos olímpicos a Tokio 2021. La ciclista logro la plaza en pista, en omnium, y en el campeonato nacional de ruta, celebrado este fin de semana en Aguascalientes, cuyo trayecto de 131 kilómetros cruzó en solitario, con cerca de tres minutos de ventaja.

En los últimos 500 metros, Yareli Salazar iba llorando. “Ni siquiera podía ver para adelante porque iba con los ojos cerrados, no podía respirar, cruce la meta y me desmayé del esfuerzo, pero todo ha valido la pena y estoy muy feliz”.

Al cruzar la meta como líder. Salazar señaló al cielo para dedicarle la victoria a su abuelo Enrique “Quiquí” Vázquez, al que le prometió estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Su abuelo fue seleccionado para la justa olímpica de Tokio 1964, pero una cuestión de salud no le permitió participar. En meses pasados falleció de Covid -19, lo que significó un duro golpe para la mejor exponente del ciclismo mexicano de fondo de la actualidad.

Solo esta a la espera del anuncio de las autoridades para la confirmación de sus dos boletos olímpicos. Tanto en pista en la prueba de omnium, como en ruta:

“Aparte de este resultado, he tenido otros, he estado compitiendo los últimos meses en Europa. Fogueándome para tener un mejor rendimiento en pista, mi mentalidad hasta el momento ha sido siempre mejorar en pista. Yo he querido todo este tiempo lograr un medalla olímpica en ominum. Ahora tengo dos plazas, estoy muy feliz, demasiado emocionada por lo que viene y tengo muchas ganas de trabajar muy fuerte para lograr este gran sueño”, puntualizó la ciclista nacional.