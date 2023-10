Actriz mexicana en Israel, Greta Cervantes, se refugia en un bunker

Ciudad de México.- El nombre de Greta Cervantes tal vez no te suena, pero si te decimos que la has visto en La Rosa de Guadalupe, lo más probable es que su rostro te sea familiar. La actriz mexicana vive en Israel desde hace dos años con su esposo, que es israelí, y quedaron atrapados en medio de la guerra que estalló el fin de semana.

Israel declaró oficialmente la guerra a Hamas el pasado sábado e iniciaron los bombardeos, por lo que Greta Cervantes, su esposo y su familia decidieron refugiarse en su propio cuarto de guerra. En Israel muchas casas tienen esta especie de bunker para las emergencias.

La actriz, al enterarse del inicio del conflicto armado, publicó un video en sus redes sociales, en el que mostró el cuarto de guerra dentro de su casa; el video ya es viral.

En entrevista con Radio Fórmula esta mañana, Greta Cervantes relató que está encerrada desde el sábado pasado y en shock.

Relató al periodista Javier Poza como a través de una aplicación en su celular se enteraron del inicio de los bombardeos y no han salido de su casa. Ante la pregunta de si había pensado en salir del país, Greta Cervantes contestó que no, porque no era seguro, podría alcanzarla “un misil en el aeropuerto”, o “dispararles un loco en la calle”, por lo que estaban más seguros en el bunker dentro de su casa, con su esposo y suegros.

El sábado pasado Greta Cervantes publicó un video en su cuenta deTikTok que ya es viral.

Al día siguiente agradeció los mensajes con un video titulado “2 mexicanos en Gaza”.

¿Quién es Greta Cervantes?

Tiene 29 años y dos viviendo en Israel, inició su carrera en telenovelas infantiles de Televisa como Carita de Ángel y Amy, la niña de la mochila azul, ambas a inicios de los dos miles. Más adelante participó en series como Terminales, La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

