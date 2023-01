Alejandro Fernández regresa con ‘Inexperto en olvidarte’

Ciudad de México.- Después de que la revista Rolling Stone revelara que existe una nueva demanda legal en contra de Gloria Trevi en Estados Unidos, la artista respondió oficialmente con un comunicado de prensa: Son acusaciones falsas e injustas, afirmó.

La cantante, que se encuentra en España de gira, argumentó que se trata de acusaciones falsas por crímenes que no cometió, acusaciones falsas que se hicieron hace 25 años, que fue juzgada y absuelta en varias cortes.

Gloria Trevi dijo que decidió aclarar la situación para la opinión pública que desconoce la verdadera historia y el trasfondo de la situación ocurrida en los años noventa.

También agregó que ella misma fue una víctima de abuso físico y sexual y se solidariza con quienes hayan vivido una situación parecida.

“Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí”.