Alfonso Cuarón apoya debut de su hija Bu

Ciudad de México.- El cineasta Alfonso Cuarón no es muy comunicativo en sus redes sociales, pero esta vez hizo una excepción para apoyar el debut como cantante de su hija BU quien se presentó el fin de semana en el festival La Prima Estate.

El ganador del Oscar presenció la actuación de Bu en el festival italiano desde las primeras filas y bailó y gritó como un fan más.

Bu Cuarón en su primera actuación abrió la actuación de Metro Boomin, la cabeza del cartel del día en La Prima Estate. Todas las canciones presentadas fueron escritas, producidas e interpretadas por la joven artista de 20 años.

La cantautora italo-mexicana se prepara para el lanzamiento de su primer EP a finales de septiembre.

El debut sobre los escenarios de Bu Cuarón, tuvo lugar en Italia este pasado domingo 25 de junio en el reconocido festival anual en el Parque BussolaDomani. Más de 4 mil personas disfrutaron de la presentación de la joven cantautora italo-mexicana, un setlist compuesto por 11 temas de su propia autoría, algunos de los cuales fueron acompañados por ella misma al piano, otros con un tecladista/synth y un baterista.

Se trata de un encuentro musical internacional que celebra su primera edición con actividades al aire libre y conciertos nocturnos de artistas y bandas de la escena indie, rock y electrónica, una experiencia que se vive y se disfruta junto al mar. Así, Bu Cuarón dio su primera presentación en vivo con tres temas en español, dos en italiano, cinco en inglés y una pieza instrumental. La chica se enfrentó a un reto de escalas internacionales al ser la artista preliminar del afamado músico Metro Boomin.

No se puede entender la música de Bu sin conocer su camino. A la edad de cuatro años comenzó a tocar el piano y a los cinco el violín. A los 11 años ya estaba componiendo música y a los 13 descubrió una pasión por la producción y el cuidado del sonido. Hoy, a sus 20 años, la hija del director Alfonso Cuarón, prepara un EP que será lanzado a finales de septiembre y que al igual que su presentación en el festival italiano incluirá tracks en los tres idiomas.

Su trabajo artístico está fuertemente influenciado por varias culturas, la italiana por parte de su madre, la mexicana por parte de su padre y la inglesa debido a que gran parte de su vida ha vivido en Londres. Ella explica al respecto:

“Siempre he hablado en tres idiomas y no puedo imaginar producir y escribir sin él. Creo que fue un gran privilegio: estas influencias italianas, mexicanas e inglesas me dieron la oportunidad no solo de conectarme con el sonido y la cultura de cada país, sino de poder mezclarlos y crear canciones que suenan en un idioma, pero tienen el estilo de otra cultura”.