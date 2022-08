‘Alienígenas ancestrales’ invaden la CDMX

Ciudad de México.- Blackpink, la banda femenina de K-Pop, causó sensación mundial con el estreno de su nuevo sencillo Pink Venom, la presentación de su nuevo álbum Born Pink, que saldrá el 16 de septiembre.

Eufórico y empoderado, Pink Venom es el primer sencillo del muy esperado segundo álbum de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, Born Pink, que saldrá el 16 de septiembre. El sencillo y el álbum tendrán una gira mundial que aterrizará en cuatro continentes.

Cortesía de Universal Music

Pink Venom anticipa la llegada del segundo álbum completo de Blackpink, Born Pink, el 16 de septiembre. Después de eso, el grupo de chicas saldrá a una gira mundial a la que se prevé que asistan más de 1.5 millones de personas.

Comienza en Seúl, Corea del Sur, el 15 de octubre y luego visita los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Arabia Saudita y Singapur, entre otros, antes de aterrizar en Nueva Zelanda el 21 de junio de 2023.

La ansiedad de los Blinks por escuchar Pink Venom creció desde que Blackpink compartió una serie de previsualizaciones visuales y posters que nos muestran a la banda de K-pop mirando a través de un panel de vidrio roto.

Para el regreso de Blackpink, iluminaron de rosa desde Nueva York hasta Londres, como parte de la campaña “Light up the pink.” En los cinco continentes, los puntos de referencia más importantes se iluminaron de rosa y proyecciones digitales se mostraron en monumentos icónicos, como el Puente de Brooklyn, el Arco de Mármol de Londres, la Torre de Tokio la noche del jueves y el viernes por la noche.

Después de lanzar éxitos globales como How You Like That y su colaboración con Selena Gomez, Ice Cream, Blackpink lanzó The Album en 2020.

El proyecto debutó en el # 2 tanto en el Billboard 200 de los Estados Unidos como en la lista oficial del Reino Unido, y vendió más de 1.4 millones de copias en todo el mundo, convirtiendo a la banda en el primer grupo femenino de K-pop en vender más de un millón de unidades.

Activaciones digitales

Interscope Records se asoció con Landmkr para crear una experiencia móvil que contiene un mapa personalizado con 500 puntos de acceso a los que los Blinks pueden acceder físicamente para desbloquear contenido digital exclusivo de la banda.

Para celebrar el lanzamiento de “Pink Venom,” las ubicaciones de los puntos de referencia y las vallas publicitarias se destacarán en un mapa digital a medida que las estructuras se iluminan. La experiencia está disponible tanto en inglés como en coreano.

