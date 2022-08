‘Bardo’, de González Iñárritu, buscará el premio del público en San Sebastián

Ciudad de México.-El cineasta Alejandro González Iñárritu, ganador del Óscar, optará al premio del público en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en España, con su nueva película Bardo.

González Iñárritu, competirá junto a otros directores como los argentinos Juan Diego Botto y Santiago Mitre.

El Festival de Cine de San Sebastián anunció este viernes la incorporación de la película Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades de González Iñárritu a la sección Perlak, en la que ya estaban confirmados Botto y Mitre, y que recoge obras destacadas en otros festivales.

Y es que Bardo estrenará en la Mostra de Venecia, donde aspira a ganar el León de Oro.

El cineasta mexicano aspira con Bardo al León de Oro de Venecia, galardón que ya han obtenido antes Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. González Iñárritu compite con The Whale de Darren Aronofsky, el drama de Marilyn Monroe Blonde con Ana de Armas, y Bones and All de Luca Guadigino, con Timothée Chalamet.

YA VISTE: Así fue el rodaje de Bardo

¿De qué va Bardo?



Cortesía de Netflix

Bardo o Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades es una experiencia épica, inmersiva y visualmente sorprendente que contrasta con el conmovedor e íntimo viaje personal de Silverio, un renombrado periodista y documentalista mexicano que vive en Los Ángeles, quien, después de recibir un prestigioso premio internacional, se ve obligado a regresar a su país de origen, sin saber que este simple viaje lo llevará a un límite existencial. Lo absurdo de sus memorias y miedos infiltran su presente, llenando su vida cotidiana con una sensación de perplejidad y asombro.

Con profunda emoción y abundantes risas, Silverio se enfrenta a preguntas universales y al mismo tiempo íntimas sobre la identidad, el éxito, la mortalidad, la historia de México y los profundos lazos familiares que comparte con su esposa e hijos. En efecto, lo que significa ser humano en estos peculiares tiempos.

Daniel Giménez Cacho interpreta al periodista Silverio Gama en una actuación extraordinaria.

Bardo es la primera película de Iñárritu filmada en México desde Amores Perros en el año 2000, se filmó durante la pandemia.

Escrita por Iñárritu y Nicolás Giacobone (guión ganador del Oscar por Birdman y Biutiful), la película cuenta con el diseño de producción del diseñador mexicano ganador del Oscar Eugenio Caballero (Roma, Laberinto del Fauno).

Bardo estrenará en Netflix.

npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube