Angélica Rivera, feliz y plena como mamá regresa a México

Ciudad de México.- Angélica Rivera, quien fuera la primera dama de México en el sexenio pasado, al ser esposa del presidente Enrique Peña Nieto, regresó al país y dejó claro que no extraña los privilegios, pues se siente feliz y plena en su rol de madre.

La también actriz fue abordada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue captada al arribar con su hija Sofía Castro, ahí respondió que está dedicada completamente a su familia.

Al ser cuestionada por los medios sobre su secreto de belleza, explicó que es la felicidad y una vida plena lo que la mantiene saludable.

“He disfrutado mi vida siempre y lo más importante es que he sido una mamá completa y feliz, y ahora compartir con mi niña todos los días, esa felicidad me llena, me hace mejor persona, ya mis hijas están grandes y lo que ellas decidan hacer con su vida está bien, solo deseó que sean felices”.

