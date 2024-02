Así fue el homenaje póstumo a José Agustín

Ciudad de México.– Con motivo de las celebración del Día del Amor y la Amistad, se realizó este 14 de febrero el “Picnic de Vinil”, en el Zócalo. Paseantes, curiosos y fieles radioescuchas del IMER y Reactor tuvieron la oportunidad de poner sus canciones románticas preferidas, de sus propias colecciones y hasta hacer dedicatorias especiales.

Los asistentes y melómanos comenzaron a engrosar la fila con sus viniles desde las 10 de la mañana en una Plaza de la Constitución completamente peatonal para el turno inicial del “Picnic de Vinil”, con Zaira Padrón y Orlando Abad, que fue la primera de ocho horas de música elegida por el propio público.



Con dedicatorias especiales, los radioescuchas pusieron desde grandes clásicos mexicanos de la música romántica como “100 años” de Pedro Infante o “Si las estrellas” de Tin Tan, hasta temas como “Pictures of you” de The Cure, “Love me do” de The Beatles o “Could you be love” de Bob Marley.

Liderados por locutores como Kluk, Ismael, Bacaunata y Cristian Padilla “El Pada”, los románticos además hablaron de sus canciones preferidas, las historias que las hicieron dedicarlas a sus enamorados e incluso hicieron propuestas amorosas con canciones como “Paseo inmoral” de Gustavo Cerati, “One love” de Massive Attack, “Beso de tres” de Monocordio o “Like a virgin” de Madonna.

Se trata de la tercera edición en la que la Secretaría de Cultura local colabora con Reactor 105.7 FM en el “Picnic de Vinil”.

La primera fue la realizada en el Monumento a la Revolución el 8 de julio de 2022 y la segunda en la Alameda Central el 23 de febrero de 2023.

