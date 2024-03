“Avísame cuando llegues”: Series advierten sobre la violencia contra las mujeres

Ciudad de México.- En el marco del estreno de la segunda temporada de la serie Avísame cuando llegues, en Lifetime, el canal organizó una charla virtual para reflexionar en torno a los altos niveles de violencia en contra de las mujeres en Latinoamérica, y de qué manera una serie de televisión puede orientar a quienes la sufren.

Al inicio César Sabroso, Vicepresidente de Marketing, Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa de Lifetime en Latam, ofreció cifras alarmantes sobre los casos de feminicidios confirmados en algunos países de la región, sin contar a las miles de mujeres desaparecidas. Los datos estadísticos desgraciadamente México superan a todos.

Para hablar de campañas o esfuerzos de la sociedad civil y las propias mujeres afectadas en estos países, Lifetime invitó a tres expertas en el tema: Shulamit Graber, psicóloga y conferencista mexicana; Martha Romero, de la Fiscalía especializada en Colombia, y la argentina Fabiana Tuñez, especialista en políticas públicas.

Las tres mujeres respondieron a los medios si series como Avísame cuando llegues tienen alguna trascendencia en potenciales víctimas de violencia.

En la charla virtual también estuvo presente Ana Helena Saldaña, víctima e impulsora de la “Ley Ácida”, aprobada el 21 de noviembre de 2019 en el Congreso local en la Ciudad de México.

“No solo es sobrevivir al infierno que es un ataque con ácido, sino también enfrentar un sistema que no ofrecía herramientas para defenderse y no estaba contemplado en la ley, porque no solo me sucedió a mí, sino también a otras víctimas”.

Ana Helena Saldaña