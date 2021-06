Alejandra y Enrique Guzmán podrían ir a prisión

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Frida Sofía reiteró a través de un video comunicado publicado en su cuenta de Instagram, que presentará una denuncia en contra de su madre Alejandra Guzmán y su abuelo Enrique Guzmán, este jueves, a la que ella no asistió por su imposibilidad de viajar a México.

La hija de Alejandra Guzmán comenzó diciendo que la entrevista que dio al periodista Gustavo Adolfo Infante y en la que reveló que sufrió abuso por parte del cantante, no fue pagada.

Frida Sofía continuó su argumento y agregó que decidió tomar acciones legales en contra de su familia porque en la sociedad se ha normalizado el abuso y acoso sexual, para ser una voz que represente a muchas mujeres en esa situación, y finalmente porque está muy dolida por no recibir el apoyo de su madre.

“Busco justicia, no venganza”

“Viví muchas cosas que ningún niño o adolescente merece vivir. Me duele profundamente estar en esta situación jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida. Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella, hoy me libero de su manipulación y de su chantaje.

Reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me afectan todos los días de mi vida. Busco justicia, no venganza porque es parte de mi sanación y para ayudar con mi ejemplo a mucha gente que ha sido afectada por lo mismo”.

Así lo dijo Frida Sofía:

Agregó Frida Sofía que es muy doloroso darse cuenta que creció descuidada por la mujer que debió protegerla, su mamá.

Y agradeció a su abuelo Enrique por la insistencia de animarla a denunciar.

