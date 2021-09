Alicia Vikander ya es mamá y cambiaron sus prioridades

Ciudad de México.- La actriz Jennifer Lawrence está embarazada, confirmó su representante, sí, la estrella de Hollywood espera a su primer hijo al lado de su esposo Cooke Maroney.

“La ganadora del Oscar, de 31 años, está esperando a su primer hijo con su esposo, Cooke Maroney”, publicó el sitio de la revista People, citando como fuente al representante.

Cooke Maroney es director de una galería de arte y se conocieron en 2018 gracias a una amiga en común, para febrero de 2019 la pareja anunció su compromiso. Contrajeron matrimonio el 19 de octubre de 2019 y a su boda asistieron Amy Schumer, Kris Jenner y Emma Stone.

Desde julio de este año comenzaron los rumores de que Jennifer Lawrence estaba en la dulce espera, pero fue hasta esta semana que se confirmó oficialmente.

YA VISTE: La boda de ensueño de Lily Collins

Paparazzi la captaron recientemente y en las imágenes publicadas por el Daily Mail se aprecia evidentemente su embarazo.

La estrella de Los juegos del hambre y su esposo no han publicado la feliz noticia en sus redes sociales.

Recientemente no hemos visto a Jennifer Lawrence en cine, su próxima película será Don’t look up, de Adam McKay, con un elenco multiestelar: Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Cate Blanchet, Meryl Streep, Chris Evans y Ariana Grande.

¿Quién es Cooke Maroney?

Es el director de la Gladstone Gallery, con sede en Manhattan y Bruselas, es originario de Vermont y estudió historia del arte.

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube

Jennifer Lawrence, Cooke Maroney, embarazada, actriz, mamá, esposo,