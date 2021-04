Angélica María prefiere no hablar de Enrique Guzmán

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- La cantante Angélica María tiene una relación de toda la vida con Enrique Guzmán, a quien conoce desde los 17 años y con quien se ha mantenido en contacto por los conciertos recurrentes en los que participan ambos compartiendo escenario; por eso prefiere no opinar sobre el escándalo en el que está envuelto.

Así respondió Angélica María, que junto con su hija Angélica Vale, se conectó en una charla virtual con periodistas para dar detalles de su primer concierto en streaming “Angelicales”, el próximo 10 de mayo.

El cantante Enrique Guzmán está en el centro de la polémica por una acusación de abuso sexual que hizo su nieta Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, y de la que el rockero se ha defendido en redes sociales.

Angélica María y Enrique Guzmán fueron novios durante dos años en su juventud, incluso hubo propuesta de matrimonio, que la Novia de México rechazó “porque estaban muy jóvenes para casarse”, tenían 19 y 17 años, ha dicho repetidamente en diversas entrevistas a lo largo de los años.

Angélica Vale intervino para decir que es un tema en el que no deben intervenir, aunque entienden la pregunta por la cercanía con la familia Guzmán:

“No podemos opinar porque no tenemos la menor idea de lo que haya pasado, no podemos decir absolutamente nada. Lo que sí es que a Enrique Guzmán yo lo quiero mucho, conmigo siempre ha sido un ser maravilloso, no nada más conmigo sino con mi familia, pero la verdad no queremos meternos en esos rollos”.