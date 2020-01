Bárbara de Regil defiende a las narcoseries

Londres.- El príncipe Harry, el nieto de la reina Isabel II que se separa de la Familia Real esta primavera, admitió que hubiera querido seguir prestando servicio a su abuela sin fondos públicos, pero que “no fue posible”.

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, llegaron a un acuerdo con la Familia Real británica para cortar los lazos con la monarquía y vivir en forma independiente.

Esto los obligó a perder el título de “Sus Altezas Reales”.

El príncipe Harry en su primera aparición pública luego del anuncio, ofreció un discurso privado anoche ante la organización benéfica Sentebale, que ayuda a niños que viven con Sida en África.

El hijo del príncipe Carlos y la fallecida Diana de Gales admitió que tomó la decisión de apartarse de la monarquía después de muchos meses de reflexión.

Según dijo, Harry, de 35 años, y Meghan, de 38, hubieran querido seguir sirviendo a Isabel II, de 93 años, pero sin fondos públicos, pero que eso “no fue posible”.

Dejó claro que ni él ni su mujer están abandonando al Reino Unido.

“El Reino Unido es mi hogar y un lugar que yo quiero, eso nunca cambiará”, recalcó el duque de Sussex.

A principios de mes, el príncipe Harry divulgó un comunicado en el que afirmaba que él y su mujer se apartaban de las labores más destacadas de la monarquía.

Así fue: Príncipe Harry y Meghan Markle renuncian a la realeza

“Nuestra esperanza era continuar sirviendo a la Reina, a la Commonwealth, y mis asociaciones militares, pero sin fondos públicos. Desafortunadamente eso no ha sido posible. He aceptado esto, sabiendo que eso no cambia quien soy yo”.

TE PUEDE INTERESAR: Netflix ofrece trabajo a Harry y Meghan

Agregó que, cuando se casó en mayo de 2018, “estábamos animados, teníamos esperanzas, y estábamos aquí para servir. Por esas razones, me entristece que se haya llegado a esto. La decisión que he tomado por mi esposa y por mi de retirarnos no se ha tomado a la ligera”.

A partir de la primavera, los duques dejarán de ser llamados “Sus Altezas Reales” y se retirará también cualquier vínculo militar que tenga el príncipe.

Aunque se desconocen algunos detalles del acuerdo alcanzado por la Familia Real, la reina Isabel II dijo el fin de semana que se ha hallado una solución “constructiva” que respalda los anhelos de su nieto, sexto en la línea de sucesión al trono.

Como parte del pacto de lo que la prensa llama el “Megxit” o salida de los duques de Sussex de la realeza. EFE

npq