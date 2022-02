Belinda rompió el silencio: Me duele y mucho

Ciudad de México.- La cantante Belinda habló por primera vez desde la ruptura amorosa con Christian Nodal, para revelar lo que siente su corazón, y dar una explicación a sus fans.

Confesó que ha vivido días difíciles y que está muy dolida.

Así se expresó Belinda en una declaración publicada en sus historias de Instagram, para agradecer el apoyo a sus fans. Por primera vez también abrió su corazón para decir cómo se siente después de una ruptura amorosa.

Y agregó para oncluir una cita de la escritora Simone de Beauvoir:

“Cierro este ciclo aprendiendo que ‘el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma y no encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida”.